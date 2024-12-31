Экс-министр финансов ФРГ назвал Украину страной с безграничной коррупцией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Украинские олигархе все больше живут за счет дотаций из стран Евросоюза, заявил Лафонтен.

Экс-министр финансов ФРГ назвал Украину страной с безграничной коррупцией

Фото: © РИА Новости/Геннадий Дубовой

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Украиной руководят коррумпированные олигархи, в стране нет демократии. Об этом заявил бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine.

«Это государство (Украина — Прим. ред.) с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — подчеркнул он.

По словам Лафонтена, украинские олигархи все больше живут за счет дотаций из стран Евросоюза. Также он указал на то, что Украине потребуется время для формирования демократии, сейчас же там под запретом независимые партии и СМИ.

Недавно стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп собирается провести ревизию того, что было направлено на помощь киевскому режиму. В его администрации заявили, что намерены потребовать от ФБР провести расследование и выяснить, куда Украина потратила выделенные ей миллиарды долларов.

Как отметил кандидат на пост главы ФБР Кэш Пател, есть много веских причин для беспокойства, потому что Украина «известна как место коррупции, место отмывания денег».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в присвоении денег, выделяемых Киеву.

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