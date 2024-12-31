Пошлины на ввоз в РФ товаров из недружественных стран будут увеличены с 1 января

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Для нейтральных и положительно настроенных к России государств выплаты останутся неизменными.

Пошлины на ввоз товаров из недружественных стран будут увеличены с 1 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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C 1 января 2025 года будут увеличены пошлины на ввоз товаров из недружественных России стран. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января», — проинформировало ведомство.

В среднем увеличение произойдет на 10%. Так пошлины на ввоз растворимого кофе возрастет с 8% до 13% и 17,5%. Самое существенное подрожание ожидается на свечи зажигания. Сейчас пошлина на эту автозапчасть составляет 10%, а может достигнуть 25%.

Увеличение может коснуться некоторых продуктов питания: орехов, рыбы, фруктов, пива, консервов, а также косметики и парфюмерии.

Отмечается, что подобные меры будут предприняты только для недружественных стран. Для нейтральных или положительно настроенных к России государств повышение выплат применяться не будет. Такое решение было принято в ответ на введение нового пакета антироссийских санкций.

Ждать дефицита каких-то товаров тоже не стоит. Часть из них будет заменена продуктами нашего производства, часть будет завозиться из дружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что таксистам хотят запретить повышать цены в непогоду.

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