«Дорога без меня»: актер Евгений Пронин сообщил о разводе с женой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Актер Евгений Пронин сообщил о разводе с Кристиной Арустамовой

«Дорога без меня»: актер Евгений Пронин сообщил о разводе с женой

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Знаменитости были в отношениях восемь лет.

Актеры Евгений Пронин и Кристина Арустамова разводятся. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Артисты оформили свои отношения в 2019 году, а 31 декабря у них уже родился сын Гарри. Всего вместе знаменитости пробыли восемь лет.

Евгений относится к ситуации с оптимизмом. Он считает, что этот брак был в их жизни не зря, потому что в этом союзе родился общий ребенок.

«Наш скорпионий тандем распался, жалить больше нет сил», — написал Пронин на своей странице в социальной сети.

Он поблагодарил бывшую жену за сына и за все чувства, что были между ними. Еще артист подчеркнул, что инициатором разрыва стала экс-супруга.

«Кристина выбрала дорогу без меня, я уважаю это, вероятно взвешенное решение, взрослого человека. Это ее выбор», — заметил Евгений.

Несмотря на неудачный опыт актер все еще верит в светлые чувства и в то, что любовь в его жизни еще будет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Селиванов раскрыл причину развода.

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