В Москве в новогоднюю ночь родились 60 детей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Последний появившийся в 2024 году на свет малыш не дотерпел до боя курантов всего 16 минут.

В Москве 31 декабря появились на свет 60 детей

Фото: 5-tv.ru

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В Москве за всю новогоднюю ночь появились на свет 60 детей — 28 мальчиков и 32 девочки. Об этом сообщила информационному агентству «Интерфакс» заммэра города Анастасия Ракова.

Первый малыш обрадовал родителей в 00:09. Все новорожденные и их мамы сейчас находятся под присмотром врачей.

«Последним в 2024 году родился малыш в перинатальном центре ГКБ № 31 им. Савельевой, ребенок, чей вес составил 4140 г, совсем чуть-чуть, всего 16 минут, не дотерпел до боя курантов», — добавила заммэра Москвы.

Кроме того, Ракова рассказала о введении нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве.

«В структуре многопрофильных стационаров открываются Центры женского здоровья, современные специализированные клиники для оказания качественной и доступной помощи женщинам, которые теперь могут получить широкий спектр лечебно-диагностических процедур в одном месте», — объяснила заместитель мэра.

Еще запущена программа поддержки репродуктивного здоровья, которая поможет спланировать беременность и проверить организм женщины на его готовность к зачатию.

Также теперь можно получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке, если родители к тому моменту выберут имя новорожденному.

Кроме того, в 12 столичных учреждениях появилась возможность подключиться к видеотрансляции из реанимации. Это позволит близким наблюдать за малышом, который находится в данном отделении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подарки новорожденным приведут к единому стандарту.

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