Без происшествий: как прошло празднование Нового года в России

В новогоднюю ночь работали более 40 тысяч сотрудников МВД.

В ночь с 31 декабря на 1 января во время празднования Нового года в России обошлось без серьезных происшествий. Об этом в среду сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Российской Федерации празднование Нового года прошло без происшествий», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность во время массовых мероприятий по всей стране. Всего было проведено порядка 3,5 тысячи мероприятий. В них приняли участие свыше 2,2 миллиона человек.

По словам Ирины Волк, к работе по обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тысячи сотрудников ведомства.

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