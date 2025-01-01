Без происшествий: как прошло празднование Нового года в России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Ирина Волк: празднование Нового года в России прошло без происшествий

Без происшествий: как прошло празднование Нового года в России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В новогоднюю ночь работали более 40 тысяч сотрудников МВД.

В ночь с 31 декабря на 1 января во время празднования Нового года в России обошлось без серьезных происшествий. Об этом в среду сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Российской Федерации празднование Нового года прошло без происшествий», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность во время массовых мероприятий по всей стране. Всего было проведено порядка 3,5 тысячи мероприятий. В них приняли участие свыше 2,2 миллиона человек.

По словам Ирины Волк, к работе по обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тысячи сотрудников ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие изменения ждут россиян в 2025 году.

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