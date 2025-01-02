Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 2 января с 00:00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал он в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в первый день нового года аэропорты Пензы, Саранска и Саратова временно приостановили свою деятельность, о чем сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Сейчас эти воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Однако отмечается, что персонал аэропортов, включая пилотов, авиадиспетчеров и другие службы, прилагает все усилия для обеспечения безопасности полетов.

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