В 2025 году для выхода на пенсию понадобится 30 баллов ИПК и стаж от 15 лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Мужчины смогут выйти на пенсию не раньше возраста 62 лет, женщины — 57 лет.

В 2025 году для выхода на пенсию понадобится 30 баллов ИПК и стаж от 15 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В 2025 году для выхода на пенсию россиянам необходимо будет накопить как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Коэффициент рассчитывается с учетом суммы взносов в Пенсионный фонд, длительности стажа и отсрочки начала получения пенсии. Об этом журналистам агентства «Прайм» рассказал декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), профессор Вадим Виноградов.

Прежде чем отправиться на заслуженный отдых, пенсионер должен отработать 15 лет и более. Мужчины могут выйти на пенсию раньше, если их стаж составит 42 года, у женщин этот показатель составляет 37 лет. При этом возрастной порог для мужчин — 62 года, для женщин — 57 лет. У многодетных матерей также есть льготы — трое детей гарантируют выход на пенсию в 57, четверо — в 56, пятеро и больше — в 50 лет. Им будет достаточно минимального стажа и соответствующего ИПК.

Как прежде объяснял депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, средняя ежемесячная выплата пенсионерам в 2025 году составит 24 059,12 рубля. В апреле ожидается индексация социальной пенсии на 14,75%, в среднем она достигнет суммы 15 456 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая новая выплата для семей с детьми появится в России.

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