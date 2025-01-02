В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 71 0

У прибывшей из Таиланда россиянки обнаружили холероподобный вибрион

В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой быть осторожными в путешествиях.

В Красноярском крае у прибывшей из Таиланда женщины обнаружили холероподобный вибрион. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде», — уточнили в публикации.

Отмечается, что россиянка отдыхала на Пхукете с 14 по 26 декабря. По предварительным данным, во время отпуска она съела сырые устрицы. По приезде у женщины появились первые симптомы заболевания.

Были проведены противоэпидемические мероприятия и определен круг лиц, с которыми контактировала заболевшая — за ними наблюдают специалисты. Сообщается, что пациентку уже выписали из инфекционной больницы.

В Роспотребнадзоре также обратились к гражданам с просьбой соблюдать осторожность во время путешествий в страны с экваториально-тропическим климатом из-за высокой вероятности заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями. Многие из них в России либо отсутствуют, либо являются редкими.

Стоит употреблять только проверенные продукты питания, термически обрабатывать мясо, рыбу и морепродукты, пить исключительно бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи безопасной водой, предупредили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор зафиксировал рост активности ОРВИ.

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