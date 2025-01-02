Почти не осталось друзей: Настасья Самбурская о «минусах» трезвой жизни
Настасья Самбурская подвела итоги трех лет трезвой жизни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Актриса три года назад взяла пожизненную аскезу и отказалась от алкоголя.
Актриса Настасья Самбурская отметила еще один Новый год в трезвости — уже третий. О победе над вредными привычками она рассказала на своей странице в социальных сетях.
Вот уже как три года Самбурская не пьет алкоголь — совсем. И считает это настоящим праздником, который теперь стал частью Нового года. К слову, отказалась актриса и от сигарет. Она взяла пожизненную аскезу — это духовная практика, направленная на добровольное ограничение себя в чем—либо.
«Из минусов — у меня почти не осталось друзей», — отметила Самбурская.
На пути к славе, как признавалась сама артистка, ей пришлось непросто. Были в жизни Настасьи и вредные привычки, от которых она решила избавиться раз и навсегда. А вместе с ними, кажется, ушли и «лишние» люди.
Зато ее поддерживают некоторые коллеги по цеху. Например, телеведущая Алена Водонаева написала: «Наш человек!». А вот бывшая жена рэпера Гуфа Айза подчеркнула: «Приятно наблюдать за пропагандой трезвого образа жизни».
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