Почти не осталось друзей: Настасья Самбурская о «минусах» трезвой жизни

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 60 0

Настасья Самбурская подвела итоги трех лет трезвой жизни

Почти не осталось друзей: Настасья Самбурская о «минусах» трезвой жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Актриса три года назад взяла пожизненную аскезу и отказалась от алкоголя.

Актриса Настасья Самбурская отметила еще один Новый год в трезвости — уже третий. О победе над вредными привычками она рассказала на своей странице в социальных сетях.

Вот уже как три года Самбурская не пьет алкоголь — совсем. И считает это настоящим праздником, который теперь стал частью Нового года. К слову, отказалась актриса и от сигарет. Она взяла пожизненную аскезу — это духовная практика, направленная на добровольное ограничение себя в чем—либо.

«Из минусов — у меня почти не осталось друзей», — отметила Самбурская.

На пути к славе, как признавалась сама артистка, ей пришлось непросто. Были в жизни Настасьи и вредные привычки, от которых она решила избавиться раз и навсегда. А вместе с ними, кажется, ушли и «лишние» люди.

Зато ее поддерживают некоторые коллеги по цеху. Например, телеведущая Алена Водонаева написала: «Наш человек!». А вот бывшая жена рэпера Гуфа Айза подчеркнула: «Приятно наблюдать за пропагандой трезвого образа жизни».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Денис Дорохов отказался от употребления алкоголя.

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