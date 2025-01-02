«Я выбираю эмпатию»: жена Natan обратилась к хейтрам

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Супрга Natan Анастасия Швецова жестко ответила хейтрам в соцсетях

«Я выбираю эмпатию»: жена Natan обратилась к хейтрам

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Анастасия Швецова заявила, что в отношениях с супругом основывается на своих чувствах.

Жена рэпера Natan (настоящее имя — Натан Миров) Анастасия Швецова опубликовала в личном блоге в соцсетях пост, посвященный ее отношениям с артистом. Женщина жестко прошлась по хейтерам и поставила окончательную точку в скандальной истории с изменами мужа.

Швецова все еще получает от подписчиков непрошенные советы и негативные комментарии, что ее сильно задевает. Анастасия подчеркнула, что в оценке ее жизни посторонними людьми она не нуждается.

«Хейт и критика могут казаться способом выразить недовольство, но на самом деле это просто отражение внутренних конфликтов. Я хочу подчеркнуть: только я сама решаю, как мне быть дальше», — отметила супруга рэпера.

Также Анастасия поделилась нюансами своей личной жизни. По словам девушки, они с Natan по-прежнему не вместе.

«Мы по-прежнему как пара не вместе, и это только наше дело. Никого, кроме нас двоих, это не касается. Я имею право ставить окончательную точку или продолжать отношения, основываясь на своих чувствах и опыте. В любом случае это будет только мое решение… Я выбираю доброту и эмпатию и надеюсь, что другие тоже сделают выбор в пользу света внутри себя», — подытожила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Natan больше не общался с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) после съемок реалити-шоу, так как намерен сохранить брак со своей супругой.

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