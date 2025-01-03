Уходящая администрация Байдена пытается сделать все возможное, чтобы избежать этого сценария.

На Западе не исключают, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) может в ближайшее время рухнуть. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что уходящая администрация президента США Джо Байдена пытается предотвратить такой сценарий. Основной акцент делается на предоставлении армии Украины все более продвинутых видов вооружения, включая ракетные системы с увеличенной дальностью действия.

В СВР заявили, что в Вашингтоне осознают, что материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. Поэтому Белый дом потребовал от президента* Украины Владимира Зеленского как можно скорее снизить возраст мобилизации до 18 лет. Киев готовится принять такое решение в ближайшее время.

«На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины», — резюмировали в СВР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский обвинил Запад в использовании беженцев с Украины в качестве дешевой рабочей силы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.