В Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы

Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инсайдер уверен: латвийские следователи подозревают, что смерть Тиммы носила насильственный характер. Информацию подтвердил и друг баскетболиста Марк Пугачев, заявив, что он выступит свидетелем по делу.

Мужчина добавил, что всем причастным к смерти его друга придется прилететь в Латвию на допрос.

«Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный», — предупредил Пугачев в сообщении на своей странице в соцсетях.

Смерть Яниса Тиммы

Бездыханное тело бывшего мужа Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы в ночь на 17 декабря. Как сообщил источник 5-tv.ru, 32-летний Тимма покончил с собой.

Незадолго до трагедии, 9 декабря, Тимма и Седокова официально развелись. В браке они прожили четыре года, в течение которых неоднократно расставались и мирились. Осенью певица объявила, что решила поставить точку в любовной истории с баскетболистом. Спортсмен пытался сохранить брак, но эти попытки оказались тщетными. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Сама Седокова 16 декабря отпраздновала 42-й день рождения. Ранее 5-tv.ru писал, что после сообщений о суициде бывшего супруга она оказалась в больнице.