В Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Тело бывшего мужа Анны Седоковой обнаружили 17 декабря в Москве.

В Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инсайдер уверен: латвийские следователи подозревают, что смерть Тиммы носила насильственный характер. Информацию подтвердил и друг баскетболиста Марк Пугачев, заявив, что он выступит свидетелем по делу.

Мужчина добавил, что всем причастным к смерти его друга придется прилететь в Латвию на допрос.

«Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный», — предупредил Пугачев в сообщении на своей странице в соцсетях.

Смерть Яниса Тиммы

Бездыханное тело бывшего мужа Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы в ночь на 17 декабря. Как сообщил источник 5-tv.ru, 32-летний Тимма покончил с собой.

Незадолго до трагедии, 9 декабря, Тимма и Седокова официально развелись. В браке они прожили четыре года, в течение которых неоднократно расставались и мирились. Осенью певица объявила, что решила поставить точку в любовной истории с баскетболистом. Спортсмен пытался сохранить брак, но эти попытки оказались тщетными. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Сама Седокова 16 декабря отпраздновала 42-й день рождения. Ранее 5-tv.ru писал, что после сообщений о суициде бывшего супруга она оказалась в больнице.

-5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Рыб — гороскоп

Последние новости

1:00
В Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы
0:35
Умер актер из сериала «Ликвидация» Юрков
0:10
Представитель Палестины заплакал во время заседания совбеза ООН
23:44
Похудела во время праздников: Валя Карнавал сделала провокационное заявление
23:22
Сказала «Да!» и показала кольцо: Кристина Асмус удивила подписчиков
22:58
«Все очень естественно»: Погребняк показала лицо после пластики без макияжа

Сейчас читают

Не сказочное Бали: Ксения Бородина разочаровалась отпуском на острове
В поиске вдохновения: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 января
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год