«Проблемы с глазом»: Анфиса Чехова пожаловалась на действие ботокса

Верхнее веко звезды опустилось вниз.

Телеведущая Анфиса Чехова в 2024 году пострадала из-за осложнений после ботокса. Один глаз практически закрылся. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Звезда подводила итоги прошедшего 2024 года. И поделилась с подписчиками тем, что позитивного и негативного было в ее жизни за этот момент. Один из самых неприятных моментов произошел с внешностью.

«Поездка в Дубай для изучения английского, казалось, должна была взбодрить меня… но навалились проблемы с глазом, который закрылся от неправильной инъекции ботокса, ответственность за семью, и даже внутри красивой картинки я чувствовала себя как в тюрьме», — пожаловалась Чехова.

В то время у телеведущей был птоз верхнего века, возникший из-за инъекции ботокса. Вещество попало в окружность глаза, и тот начал закрываться. При этом Чехова не винит специалиста, проводившего процедуры. По ее словам, это была реакция организма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анфиса Чехова пожаловалась на свое состояние после йоги.