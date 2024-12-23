«Немножко наступил на ее чувства»: Natan поставил точку в отношениях с Лерчек

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Певец Natan отверг чувства блогера Лерчек и остался с женой

натан об отношениях с лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женатый артист попытался оправдаться за связь с блогером, предполагая, что слова услышит его супруга.

Рэпер Natan после месяцев интрижки с блогером Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина — Прим. ред.) поставил точку в отношениях. В финале съемок популярного реалити-шоу о выживании звезд в джунглях знаменитость признался — ему выпала честь быть рядом с девушкой, к которой он испытывал теплые чувства. Но жить он хотел бы по-прежнему со своей законной женой Анастасией Швецовой.

«Не буду отрицать теплых чувств к этому человеку. Но мое сердце, тело и мой дух принадлежат только одной единственной девушке, это девушка — моя жена Анастасия. Я ее обожаю и люблю!» — заявил Natan.

Лерчек в ответ также призналась — она не собиралась с артистом создавать какую-то крепкую пару, ведь так и не увидела в нем спутника для дальнейшей жизни.

«Natan — достойнейший мужчина для своей жены. Хочу остаться с ним в дружеских отношениях, но в роли своего мужчины, который поведет дальше, не вижу», — заявила Чекалина.

Уже после съемок ведущей Ольге Бузовой рэпер признался — ему показалось, что его слова задели чувства Лерчек, но по-другому он не мог.

«Мне показалось, что я как-то задел Леру тем, что сказал, что у меня есть единственная женщина. Но это никак не в обиду Лере, и не в укор. Просто немножко наступил на ее чувства, и эта обида была видна», — подытожил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли рэпер Тимати впервые женился.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Олимпийский чемпион по боксу ушел с поста замгубернатора Вологодской области
1:39
«Немножко наступил на ее чувства»: Natan поставил точку в отношениях с Лерчек
0:59
Шесть пешеходов пострадали в результате ДТП в Санкт-Петербурге
0:37
Фицо по-русски поблагодарил Путина за встречу в Кремле
0:14
«Нужен хороший артист? Бери!» — Цапник вспомнил, как получил роль в «Бригаде»
23:54
Трамп решил утвердить политику, по которой в США будут только два пола

Сейчас читают

Умер герой штурма дворца Амина — подполковник КГБ Климов
«Повезло, что упали в снег»: пассажиры найденного на Камчатке самолета рассказали об аварии
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год