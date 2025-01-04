«Пол ребенка могу предсказывать»: Филипп Киркоров о своем магическом даре

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Филипп Киркоров умеет предсказывать пол будущего ребенка у беременных женщин

Филипп Киркоров о своих мистических талантах

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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У певца много различных талантов, некоторые из них сверхъестественные.

Народный артист России Филипп Киркоров умеет предсказывать пол будущего ребенка беременным женщинам. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Король российской эстрады не только верит в приметы, но и обладает некоторыми магическими способностями. Например, предсказывать беременным женщинам, появится у них на свет мальчик или девочка.

Другой невероятной способностью певца является то, что всем его обидчикам приходит кармический удар. Причем, Киркоров никогда не желает таким людям зла, не проклинает их. Возмездие само их настигает.

«Не надо никогда проклинать. Но им прилетает», — сказал артист.

Не исключено, что такой дар перешел по наследству, поскольку отец исполнителя — Бедрос Киркоров — умеет лечить недуги при помощи рук. К несчастью, это не помогло спасти маму артиста Викторию, которая умерла в 1994 году из-за злокачественной опухоли.

«Папа знает очень много секретиков. Папа у меня уникальный. Жалко маму не вылечил. Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает — ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», — признался Филипп.

Артист уверен, что мама помогает ему с небес. Если должно произойти что-то важное или ответственное, Киркоров мысленно обращается к ней за поддержкой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Филипп Киркоров принял роды у женщины в маршрутке.

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