В Казахстане 95 автомобилей попали в ДТП

Массовое ДТП с участием по меньшей мере 95 машин произошло на трассе в Акмолинской области Казахстана. Как сообщили в пресс-службе национального оператора по управлению автомобильными дорогами республики «КазАвтоЖол», авария произошла из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции.

Кроме того, судя по распространенным в Сети видео, в районе случившегося ДТП идет снег и дует сильный ветер. Вероятно, непогода тоже сыграла свою роль в массовом ДТП.

О пострадавших сведений не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в Тюменской области. Водитель транспортного средства задел снежный вал, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Пострадали пять человек, включая водителя. Все они госпитализированы.