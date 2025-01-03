В Казахстане 95 автомобилей попали в ДТП

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 56 0

В регионе сейчас бушует непогода. Но не только этот фактор спровоцировал сложную ситуацию на дороге.

95 машин столкнулись на трассе в Казахстане из-за метели

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Погода

Массовое ДТП с участием по меньшей мере 95 машин произошло на трассе в Акмолинской области Казахстана. Как сообщили в пресс-службе национального оператора по управлению автомобильными дорогами республики «КазАвтоЖол», авария произошла из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции.

Кроме того, судя по распространенным в Сети видео, в районе случившегося ДТП идет снег и дует сильный ветер. Вероятно, непогода тоже сыграла свою роль в массовом ДТП.

О пострадавших сведений не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в Тюменской области. Водитель транспортного средства задел снежный вал, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Пострадали пять человек, включая водителя. Все они госпитализированы.

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