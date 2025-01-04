Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

В военном ведомстве предупредили об ответе на подобные действия киевского режима.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Белгородской области американскими ракетами ATACMS. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«3 января 2025 года с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Белгородской области <…> ракетами ATACMS американского производства», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что подобные действия киевского режима, поддерживаемые Западом, не останутся без ответа.

Ранее в этот день девять мирных жителей Горловки были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. Как сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале удар был нанесен по жилому массиву «Комсомолец». При этом враг использовал кассетные боеприпасы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО уничтожили третий за сутки украинский беспилотник в Ленинградской области. Все три были сбиты в районе Лужской губы Финского залива. Разрушений и пострадавших нет.

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