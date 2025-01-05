Запад не замечает гибель наших военкоров: политолог прокомментировал убийство Мартемьянова

Корреспондент «Известий» погиб в результате атаки дрона-камикадзе.

Целенаправленная атака на российских журналистов происходит, потому что Украина всеми силами пытается не допустить утечки достоверной информации о происходящем в зоне СВО. А так как Запад не замечает эти преступления, а факты намеренно игнорирует иностранная пресса, это развязывает Незалежной руки. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Михаил Аничкин, член Общественного совета при МЧС РФ и член Общественного совета при Росгвардии РФ.

«Атака на журналистов идет во всех точках мира, где идут вооруженные конфликты. Другое дело, что почему-то гибели российских журналистов упорно не замечают… На последнем форуме ЮНЕСКО подводил итоги страшные — статистику погибших журналистов. При этом перечислил всех, кроме погибших журналистов от России, которые освещают события, связанные с проведением специальной военной операции», — напомнил эксперт.

Меж тем, Михаил Аничкин подчеркивает, что атака на журналистов является, безусловно, преступлением.

«На самом деле, это преступление, поскольку пресса обозначена. Это и машины, и униформа, и каски, и, соответственно, вся атрибутика. Пресса призвана освещать события, доводить реальные факты до населения о том, что происходит», — объясняет политолог.

4 января стало известно, что корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР). Машину, в которой находился журналист, атаковал дрон-камикадзе на трассе Донецк-Горловка. Мартемьянов скончался от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкор «Известий» Еремин награжден премией «Мы рядом. Доброе дело» посмертно. Семен Еремин погиб 19 апреля во время съемки репортажа в зоне спецоперации. Съемочную группу атаковал украинский беспилотник, журналист скончался от полученных ранений. Ему было 42 года. Похоронили Еремина на Троекуровском кладбище.