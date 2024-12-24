Военкор «Известий» Еремин награжден премией «Мы рядом. Доброе дело» посмертно

Награду вдове погибшего журналиста вручил его коллега — Герой России Евгений Поддубный.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Погибшего в зоне спецоперации военкора «Известий» Семена Еремина посмертно наградили премией губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Церемония награждения прошла в подмосковном Красногорске.
Награду из рук коллеги погибшего журналиста, военкора и Героя России Евгения Поддубного получила вдова Еремина Виктория. Ее выход на сцену зал встретил аплодисментами.
«Мой муж был на передовой и погиб, исполняя свой долг. И я считаю своим долгом сохранить память о нем, сохранить его мысли, сохранить его идеи для того, чтобы люди могли ориентироваться на правду, на истину, а не на фейки врага», — сказала вдова Еремина.
Ведущая церемонии напомнила, что погибший военкор работал в зоне СВО с 2022 года и не раз рисковал жизнью, исполняя журналистский долг.
В сентябре в подмосковной Балашихе торжественно открыли мурал в честь Семена Еремина. Изображение журналиста размером 40 на 12 метров нанесли на фасад дома по адресу: Луговая, 9, корпус 2. Автор мурала — художник из Балашихи Сергей Юраков.
Рядом с портретом Еремина изображены его награды: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которым военкор был награжден посмертно.
Семен Еремин погиб 19 апреля во время съемки репортажа в зоне спецоперации. Съемочную группу атаковал украинский беспилотник, журналист скончался от полученных ранений. Ему было 42 года. Похоронили Еремина на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что панк-группа Mordor посвятила песню погибшему в зоне спецоперации военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину.
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