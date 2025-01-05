Ставший прототипом персонажа «Шрека» осел умер в Калифорнии

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Животному было 30 лет.

Ставший прототипом персонажа мультфильма «Шрек» осел умер в Калифорнии

Фото: скриншот с сайта: YouTube/KPIX|CBS NEWS BAY AREA

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Осел по кличке Перри, ставший моделью для персонажа знаменитой мультипликационной франшизы «Шрек», умер в возрасте 30 лет в Калифорнии. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщило сообщество Barron Park Donkey Project, где содержалось животное.

«Мы с горечью сообщаем, что наш любимый осел из района Бэррон-Парк Перри скончался… в возрасте 30 лет. Он был любимым членом нашего общества, и мы знаем, как много людей будут скорбеть по поводу его кончины… За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря… своему вкладу в фильм „Шрек“ в качестве модели для персонажа Осла в фильме», — отметили в организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что собака по кличке Белка в Башкирии четыре дня ждет хозяина, утонувшего на ее глазах. По информации спасателей, в тот роковой день мужчина ехал домой на велосипеде. Белка сопровождала хозяина «пешком». В какой-то момент местный житель решил срезать путь и свернул на двухколесном транспорте в сторону реки Уфа. Увы, беспечность мужчины закончилась трагедией.

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