Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинских БПЛА над российскими регионами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Вражеские беспилотники были сбиты над Ростовской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Орловской областями.

Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: © РИА Новости

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 61 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат», — написано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 37 дронов были сбиты над Ростовской областью, 20 — над Брянской, еще два ликвидированы над Воронежской и по одному — над Белгородской и Орловской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

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