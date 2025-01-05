Вспышка метапневмовируса: в Китае увеличивается заболеваемость среди детей
Вспышка метапневмовируса произошла в Китае среди детей
Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul
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Он вызывает у человека ОРВИ.
В Китае произошла вспышка метапневмовируса — заболевания, вызывающего респираторные инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления по контролю и профилактике заболеваний КНР со ссылкой на результаты анализов респираторных проб, проведенных в период с 23 по 29 декабря 2024 года.
«Основными возбудителями, положившими положительный результат в образцах респираторных путей гриппоподобных случаев в дозорных больницах, были вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус», — говорится в сообщении.
Этот вирус вызывает у человека ОРВИ. Растет число пациентов среди детей в возрасте 14 лет и младше, а также люди, которые живут в северных провинциях Китая.
神秘病毒造成的疫情，正使中国一些医院不堪重负，并促使人们重新戴上口罩。— 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) January 4, 2025
社交媒体上的视频显示，中国的医疗单位正人满为患。到了深夜，焦急的家长们仍纷纷抱着生病的孩子就医，使儿科大排长龙。
网上也有未经证实的消息称，火葬场已不堪负荷。… pic.twitter.com/nMbVAEFfWw
Что такое метапневмовирус
Впервые метапневмовирус обнаружили в 2001 году, когда специалисты исследовали сыворотки доноров разных лет и обнаружили антитела к нему даже с 1958 года. Как объяснял эпидемиолог Николай Крючков в беседе с 5-tv.ru, это один из вирусов, который входит в группу ОРВИ. Как правило, он проходит не в тяжелой форме. Обычно происходит так: наблюдается вирусная инфекция и на ее фоне постепенно присоединяется бактериальная.
«Вот такое сочетание метапневмовирус плюс грипп А или грипп Б само по себе практически не дает никакого дополнительного осложненного течения», — отметил Крючков.
Но исключения, конечно, могут быть. Дети более склонны к повышению температуры тела, но это не всегда говорит об особо тяжком состоянии.
Опасность этот вирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей. Как объяснял эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток. В группе риска также пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система. Часто пациенты заражаются респираторно-синцитиальным вирусом. В таком случае инфекция протекает сложнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-инфекционист Владимир Чуланов перечислил симптомы нового штамма гриппа. Наиболее эффективной мерой профилактики заболевания остается вакцинация.
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