Собянин рассказал, как киноплатформа «Москино» упростила организацию съемок

Киноплатформа «Москино», созданная в 2023 году, становится все более популярной. О том, какие возможности она предоставляет, столичный мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Парадоксально, но до последнего времени одна из самых инновационных отраслей работала по старинке. Чтобы организовать съемку, арендовать павильоны, студии или городские локации, киностудиям приходилось оформлять кучу бумажек, совершать бесчисленные звонки», — отметил Сергей Собянин.

Цифровая киноплатформа «Москино» упростила этот процесс до нескольких кликов. С помощью сервиса можно получить помощь в согласовании съемок, забронировать площадки, арендовать костюмы и реквизит и даже подать заявку на получение гранта.

На киноплатформе, которую посетили уже больше 500 тысяч пользователей, собрано огромное количество образовательных курсов в сфере кино.

Помимо русского, с прошлого года платформа работает на шести иностранных языках: английском, испанском, китайском, арабском, хинди и тайском. Иностранные производители могут использовать сервис, зарегистрировав российское юридическое лицо или сотрудничая с местными компаниями.

Важнейший раздел киноплатформы — «Аренда площадок». Среди этих площадок — почти 700 натурных и интерьерных: парки, скверы, улицы, вокзалы, площади, усадьбы, культурные центры, дворцы и библиотеки. А еще — павильоны и декорации кинокластера, включая кинопарк «Москино», Киностудию имени Максима Горького, кинозавод «Москино» и другие.

Среди самых популярных натурных площадок — парки «Сокольники», Измайловский и «Ростокинский акведук».

Среди улиц чаще выбирают Подколокольный и Подсосенский переулки. А в кинопарке «Москино» наибольшим спросом пользуются декорации «Москва 1940-х» и «Улицы Москвы».

Очень быстро наполняется каталог реквизита. За год он расширился в 12 раз — сейчас в нем 60 тысяч единиц костюмов и реквизита. Это, например, мебель, бутафория, декорации и военный реквизит. В каталоге представлены склады крупных игроков рынка — Киностудии имени Максима Горького, студий «Жар-птица», «Мосфильм» и «Останкино».

Представителям киноиндустрии также стало удобнее получать информацию о мерах поддержки. С 2020 года кинокомпании могут претендовать на грант до 15 миллионов рублей за создание образа Москвы в кино. Этим уже воспользовались 36 производителей сериалов, художественных и короткометражных фильмов.

Для начинающих кинематографистов на платформе собрали свыше 200 курсов и мастер-классов более 40 профильных учебных заведений. В их числе Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Институт кино и телевидения, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, Московская школа кино, Московская школа нового кино и многие другие.

Изначально киноплатформу задумывали как инструмент для профессионалов, но она оказалась полезной и востребованной и для любителей кино. С ее помощью горожане покупают билеты в кинопарк «Москино» и регистрируются на кинопоказы, в том числе на «Ночь кино».

«Прошлым летом в рамках проекта “От идеи до премьеры” москвичи могли подавать заявки, видеовизитки и участвовать в народном кастинге. А сейчас через сервис можно купить билеты на киномероприятия проекта “Зима в Москве», — отметил Сергей Собянин.