Повторное частичное загрязнение пляжей мазутом обнаружили в Севастополе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Около 18 тонн грунта собрали и подготовили к вывозу.

Повторное частичное загрязнение пляжей мазутом зафиксировали в Севастополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами обнаружили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже „Толстяк“, а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы города, всего было собрано и подготовлено к вывозу около 18 тонн загрязненного грунта. Для очистки прибрежной зоны привлекли 144 сотрудника спасательной службы Севастополя, МЧС, профильных ведомств и около 50 добровольцев.

Накануне Развожаев сообщил о новых выбросах мазута на входе в Балаклавскую бухту, которые оперативно убрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.

Также единичные мелкие пятна нефтепродукта нашли на пляже Серебряный в Балаклаве. При этом ситуация не носит характера массового загрязнения, все остатки нефтепродуктов, которые появляются на побережье, быстро ликвидируют, отметил губернатор Севастополя

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с пляжей Анапы и соседнего Темрюкского района вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненной мазутом земли.

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