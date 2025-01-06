Водно-чайная пауза: как помочь себе после переедания новогодними салатами

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Эндокринолог Михалева: после переедания еду стоит заменить водой или чаем

Что делать, если переели новогодних салатов

Фото: 5-tv.ru

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В период длительных застолий могут возникать и проблемы с пищеварением.

Если в новогодние праздники вы почувствовали дискомфорт от переедания, то в этот день нужно еду заменить на воду или чай. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По словам специалиста, когда вы переедаете, организм может не справиться с перевариванием такого объема пищи. Поэтому возникает чувство тяжести, тошнота, иногда рвота. Если вы понимаете, что перестарались и употребили больше, чем можете осилить, то в этот день откажитесь от дальнейших приемов пищи. Дайте возможность организму справиться с уже поступившей едой. Однако в жидкостях ограничивать себя не стоит. В это время нужно пить воду или чай без сахара. Можно еще принять энтеросорбенты — это вещества, помогающие быстрее освободить организм от излишков пищи.

Медик также упомянула, что в период длительных застолий могут возникать и другие проблемы с пищеварением. К ним относятся: отравления, инфекции или обострения хронических болезней ЖКТ. В таких случаях самолечением заниматься не стоит.

«Нужно сказать, что в случаях симптомов пищевого отравления или пищевой инфекции необходимо обязательно обращаться к врачу. Самопомощью в этом случае заниматься нельзя. Нужно либо вызвать врача на дом, либо, если в состоянии, самостоятельно дойти до него. Только специалист сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение», — предупредила Михалева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем грозит привычка наедаться вечером.

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