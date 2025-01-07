Реакция на минус: как проявляется аллергия на холод

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Аллерголог Горнак: аллергия на холод может проявляться в виде крапивницы

Как проявляется аллергия на холод

Фото: 5-tv.ru

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Что поможет облегчить симптомы?

Аллергия на холод может проявляться крапивницей. Об этом изданию RT рассказала врач-аллерголог Александра Горнак.

По словам специалиста, аллергия на холод — это обобщенное название для ряда реакций тела, которые проявляются после взаимодействия с холодом. Одним из примеров такой реакции будет крапивница. То есть при минусовой температуре на коже возникают зудящие высыпания, похожие на укусы комаров. В таком случае помогают антигистаминные препараты.

Другим проявлением будет холодовый кожный дерматит или обострение атопического дерматита.

«Оба этих состояния характеризуются схожей симптоматикой: участки кожи, подвергшиеся воздействию холода, краснеют, становятся сухими и могут чесаться. Иногда кожа может трескаться, что сопровождается болевыми ощущениями», — объяснила эксперт.

При обострении помогают крема или мази с глюкокортикостероидами и регулярное использование увлажняющих лечебных средств, таких как эмоленты.

Третий вид реакции, названный врачом, — это бронхоспазм. При нем появляются проблемы с дыханием или кашель. В таком случае нужно носить с собой препараты, которые способны купировать бронхоспазм.

Вне зависимости от того, есть какая-либо реакция на холод или нет, и взрослым, и детям за 20-30 минут до выхода из дома лучше нанести на открытые участки тела защитный крем. Тогда вероятность появления холодовой аллергии будет минимальной.

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