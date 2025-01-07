Шаг за шагом: как избавиться от вредных привычек в новом году

Врач уверена, что осилить за раз все намеченные цели не выйдет, однако постепенно все обязательно получится.

Избавиться от вредных привычек поможет календарь. Об этом изданию KP.RU рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, избавиться от всех вредных привычек и завести полезные за раз не получится. Ко всему нужно идти постепенно. Для того чтобы цели были не абстрактными, а обозримыми, их можно расписать по месяцам в календаре - намечайте по одному пункту на четыре-восемь недель и постепенно идите к ним.

Начать эксперт советует со списка привычек, от которых хотите себя отучить. Потом выберите из них не самую вредную, а ту, от которой морально уже готовы избавиться. Для того чтобы понимать последовательность действий, составьте четкий пошаговый план. Как правило, записанные пункты лучше дисциплинируют, и от них сложнее отмахнуться, уверена Павлова.

Не пытайтесь делать все и сразу. Идите к цели постепенно, советует эндокринолог. Например, если вы хотите похудеть, то начните с небольшой физической нагрузки. Приучите себя гулять. Сперва по полчаса, потом увеличивайте время каждого променада на десять минут. Вскоре у вас уже будет час. Откажитесь от сладкого, потом уменьшите объем порции, после сократите количество фастфуда.

Но перед началом эксперт рекомендует обратиться к врачам и сдать анализы, чтобы исключить воспалительные процессы в организме.

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