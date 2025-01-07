«Мы купим Аляску»: в Канаде ответили на заявление Трампа о 51-м штате

Канадские политики готовятся дать серьезный отпор притязаниям избранного президента США на их страну.

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил купить Аляску в ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы сделать Канаду «51-м американским штатом».

«Знаете, я хочу сделать президенту (Трампу — Прим. ред.) встречное предложение: давайте мы купим Аляску? А заодно и Миннесоту с Миннеаполисом присоединим. Это просто невозможно», — заявил Форд.

Он добавил, что Трампу нравится делать громкие заявления и шутить, однако премьер Онтарио «воспринимает все серьезно». По словам Форда, под его присмотром присоединения Канады к США не случится.

В начале декабря в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Трамп в шутку пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США, если она не справится с торговым дефицитом и нелегальной миграцией.

Позднее в интервью NBC News Трамп уже без шуток высказал идею о присоединении Канады и Мексики к США. По словам избранного президента, если Вашингтон субсидирует эти страны, то они должны стать новыми американскими штатами. Трамп подчеркнул, что США выделяют на Канаду и Мексику около 400 миллиардов долларов в год.

Наконец в конце декабря политик подчеркнул серьезность своих намерений, пообещав канадцам снижение налогов в случае присоединения их страны к США. В соцсети Social Трамп написал, что если Канада станет 51-м американским штатом, то налоги для ее населения снизятся на 60%, «у бизнеса будет двойной рост, и защита от армии станет самой надежной в мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении уйти в отставку после провокационных заявлений Трампа о намерении сделать Канаду 51-м американским штатом, а Трюдо — его губернатором.