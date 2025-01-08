В Дагестане прошел приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ забег DAGRUN-2025

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 18 0

Маршрут длиной 12 километров преодолели более 400 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Дагестане состоялся традиционный зимний забег DAGRUN-2025, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Многие бежали от имени «Бессмертного полка». В мероприятии приняли участие более 400 человек. Они покорили маршрут длиной 12 километров — от Махачкалы до Каспийска. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов и члены съемочной группы присоединились к спортсменам, с некоторыми удалось пообщаться прямо на бегу.

«Сотни бегунов выбежали из Махачкалы в Каспийск. Много людей — здесь есть жители республики и гости столицы, туристы решили пробежать свои 12 километров», — рассказал Магомедов

Как отметил журналист, сотрудники полиции перекрыли основную магистраль города, проспект Петра I. Людям пришлось перейти на пеший ход, потому что маршруток и автобусов на дороге нет. Однако местные жители не жалуются, к ситуации относятся с пониманием. Один из участников забега Али Алигаджиев привлек внимание корреспондента необычным внешним видом. Мужчина был одет в майку и шорты, на голове — папаха, а на ногах — резиновые «кроксы».

«Если честно, мне удобно. Особенно когда грязь, не надо кроссовки снимать. В реку забежал, помыл и дальше побежал», — поделился он.

Еще одна бегунья Мария Печерикина, как выяснилось, приехала с близкими в Махачкалу из Ставропольского края. Знакомство с достопримечательностями дагестанской столицы решила совместить с забегом. Отличная возможность вспомнить о здоровом образе жизни и просто получить заряд положительных эмоций. Из путешествия она привезет еще и медаль — такими наградили всех участников DAGRUN-2025.

Примечательно, что призовых мест после прохождения дистанции не давали никому — не в этом цель забега. Несмотря на это люди двигались по маршруту с высокой скоростью, устраивая своеобразное соревнование с самими собой. Спортсмены финишировали у торгового центра «Волна» в Каспийске. Обеспечивали безопасность представители МВД по республике.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях для отдыха и спорта в парке «Яуза».

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