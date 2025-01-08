В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Огонь в районе Пасифик Палисейдс охватил 500 гектаров.

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

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Власти американского города Лос-Анджелеса, штат Калифорния, объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. На тушение брошены все ресурсы, сообщает CNN. Жители бегут из прибрежных районов, бросают свои дома и машины. По данным журналистов, более 30 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Президент городского совета Маркис Харрис-Доусон пообещал предпринять все необходимые меры для безопасности граждан. Он также заявил, что в данный момент исполняет обязанности мэра города Карен Басс, которая находится в дипломатической командировке.

Как рассказала начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули, в районе Пасифик Палисейдс огонь охватил площадь более 500 гектаров. Чиновники предупреждают американцев, что худшее еще впереди, так как погода меняется и надвигается шторм. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в штате больше нет сезона пожаров — вместо него наступил разрушительный «год пожаров».

Ранее, писал 5-tv.ru, муниципальный режим ЧС ввели в Петрозаводске из-за взрыва газа в жилом доме.

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