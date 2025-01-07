Муниципальный режим ЧС ввели в Петрозаводске из-за взрыва газа в доме

Режим чрезвычайно ситуации муниципального уровня ввели в Петрозаводске после взрыва газа в одном из жилых домов. Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в Telegram-канале.

«Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского», — написал он.

Парфенчиков также заявил, что четырех пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Жильцы дома эвакуированы. Восьмерых доставили в общежития, а остальные решили пожить у родственников и знакомых.

СУ Следственного комитета РФ по республике показало последствия взрыва в доме. На кадрах входная дверь одной из квартир лежит на лестнице. В самом жилище мебель оказалась разрушена, окна выбиты, а на стене кухни четко виден черный след, вероятно, от взрыва.

Специалисты строительного надзора сейчас обследуют дом, чтобы принять решение о его возможной эксплуатации. На месте работают сотрудники МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, полиции, других профильных служб, а также администрации Петрозаводска.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате хлопка газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке в карельской столице Петрозаводске четыре человека получили ранения. Из-за взрыва в одной из квартир обрушилась межкомнатная стена. Пожара не было. Двое из числа пострадавших после обрушения оказались под завалами, их спасли сотрудники экстренных служб.