«За всю историю»: Чернышенко назвал 2024 год рекордным по числу путешествий по РФ

Итоги подвели только за 11 месяцев прошлого года, и они впечатляют.

Ушедший 2024 год стал для России рекордным по количеству туристических поездок по стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба аппарата.

Отмечается, что с января по ноябрь 2024 года граждане РФ и иностранцы совершили порядка 80 миллионов турпоездок по России. Данный показатель на 11% превышает цифры за такой же период 2023-го.

«По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя», — сказал он.

По данным Росстата, впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В частности, в Хабаровском крае число турпоездок иностранцев выросло на 204%, в Амурской области — на 142%, в Приморье — на 112%. При этом по абсолютным показателям лидируют Москва, куда приехали 11,1 миллиона раз, Краснорский край (9,4 миллиона раз) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона раз).

Прежде сообщалось, что Россия возглавила топ направлений для путешествий на Новый год. Большую популярность в стране набирают так называемые круизные поезда. Причем предложений для путешествий по РФ становится все больше. Например, сегмент авторских туров, вырос на 25-30%. В среднем, одна такая поездка обходится в 100 тысяч, за границу — в два раза дороже.

Ранее 5-tv.ru писал, что госпрограмму «Развитие туризма» расширят в 2025 году.