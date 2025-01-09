«Важно создать систему поощрения»: частные клиники России будут получать звезды

Возможна также оценка в буквенном значении — А, В или С.

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности провел в конце 2024 года совещание, основной темой на котором стала защита прав потребителей в сфере медицинских услуг. В результате было принято решение создать методику оценки частных клиник, оказывающих услуги за деньги. Рейтинг будет реализован, как система «звездности», действующая в отношении отелей.

Люди все чаще жалуются на частные клиники. Так, в течение девяти последних месяцев 2024 года количество зарегистрированных жалоб составило 14 тысяч. Больше всего претензий к работе медицинского персонала. К слову, частных поликлиник в России почти 72 тысячи, а государственных — всего 27.

В ходе проверок Росздравнадзора стало известно, что девять из десяти негосударственных клиник пренебрегают обязательными требованиями. Такая статистика стала для Роспотребнадзора и Росздравнадзора поводом начать разработку оценочной шкалы для частных клиник.

«Поэтому важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил. Для корректной оценки нужна методика, которую мы сейчас и разрабатываем. В основе будет оценка соблюдения обязательных требований: наличие лицензии, раскрытие обязательной информации для потребителей, а также анализ показателей деятельности медицинского учреждения — это оборот, штатная численность и так далее», — рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Качество услуг будет оцениваться либо в количестве звезд, либо в буквенном значении — А, В и С.

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