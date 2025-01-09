Семейная пара пострадала в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на их авто

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У мужчины и женщины закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Семейная пара пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. На кадрах видно, как беспилотник сначала выслеживает машину, после чего пикирует прямо в нее.

У обоих супругов закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Медики скорой помощи доставили пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу. Сама машина получила повреждения — она искорежена, выбиты стекла.

Ранее 5-tv.ru писал, что несколько украинских беспилотников сбили над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

 

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