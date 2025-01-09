ВСУ потеряли до 510 боевиков в ДНР за сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 510 боевиков под Донецком

До 510 боевиков и пять ББМ: названы потери ВСУ за сутки под Донецком

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Украина пыталась совершить более десяти контратак в регионе.

Вооруженные силы России ликвидировали более 500 боевиков армии Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, подразделения «Центральной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Бойцы нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР: Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка. Российским войскам удалось отразить 12 контратак противника.

В результате за сутки киевский режим потерял до 510 боевиков. Вместе с тем ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин (ББМ), включая боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и VAB, а также шесть авто и пять гаубиц.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара пострадала в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на их авто. У мужчины и женщины закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

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