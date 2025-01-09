На модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 4,5 трлн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Президент Владимир Путин назвал улучшение объектов питьевого водоснабжения важным элементом плана.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет выделено 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Такое заявление сделал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Предусматриваем там и федеральное финансирование, порядка 53 миллиарда рублей в программе находится. Значит, сейчас отрабатываем вопросы разработки проектной сметной документации», — сообщил он.

Программа также предусматривает и региональное финансирование. Как объяснил Файзуллин, необходимо довести до 80% ежегодного фактически расходования средств ресурсоснабжающих организаций. До 2030 года планируется завершить две тысячи объектов.

Путин, в свою очередь, добавил, модернизация объектов питьевого водоснабжения является наиболее важным элементом данного федерального проекта. Президент поручил министру держать ситуацию на особом контроле.

Прежде сообщалось, что Минстрой планирует привлечь иностранные инвестиции в модернизацию российской инфраструктуры ЖКХ. Деньги нужны для ремонта коммунальных связей. А заключить соглашения с партнерами должны к концу 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о работе в новогодние праздники. Президент проводит первое в 2025 году совещание с членами правительства.

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