На территории промзоны в Ленобласти горит здание на площади 1,9 тыс «квадратов»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 88 0

К тушению привлечены более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

На территории промзоны в Ленобласти горит здание на площади 1,9 тыс «квадратов»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ленинградской области. В Telegram-канале ведомства отмечается, что огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на территории промышленной зоны в Гатчине.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 1,6 тысячи квадратных метров, однако через 40 минут МЧС сообщило об увеличении площади пожара до 1,9 «квадратов».

Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что к тушению были привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.29
0.61 105.09
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Алисы
9:25
Все еще нет плана действий? Команда Трампа может поменять свой подход к Украине
9:12
Япония ввела санкции против 29 юридических и 11 физических лиц из России
8:59
Майя Санду посетила села на границе с Приднестровьем в связи с энергокризисом
8:46
«Просто какое-то мракобесие»: звезды хвастаются огромными тратами
8:33
На территории промзоны в Ленобласти горит здание на площади 1,9 тыс «квадратов»

Сейчас читают

Самолет разбился на пляже в Бразилии
Названо число отравившихся клиентов пекарни в Перми
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год