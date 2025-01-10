На территории промзоны в Ленобласти горит здание на площади 1,9 тыс «квадратов»

Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ленинградской области. В Telegram-канале ведомства отмечается, что огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на территории промышленной зоны в Гатчине.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 1,6 тысячи квадратных метров, однако через 40 минут МЧС сообщило об увеличении площади пожара до 1,9 «квадратов».

Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что к тушению были привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники.