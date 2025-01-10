Третий в истории медицины: врачи из Красноярска совершили чудо

Пациента реанимировали три с половиной часа.

Врачи в Красноярске буквально вернули к жизни мужчину, тело которого остыло до 19 градусов. Об этом сообщает KP.RU.

Доктора практически совершили чудо, ведь это третий подобный случай в истории медицины. Ранним утром 14 ноября скорая помощь забрала с остановки Александра, который находился в состоянии глубокой гипотермии, то есть пульс и дыхание не обнаруживаются, а тело холодное.

Скорая привезла мужчину в Красноярскую краевую больницу. Там его принял врач-реаниматолог Вячеслав Кузменя. По всем признакам пациента можно было признать мертвым. Но доктор последовал непреложному правилу реаниматологов. Оно требует поднять температуру тела человека до 34 градусов. И если после этого сердце пострадавшего запустить не выйдет, тогда попытки вернуть пациента к жизни можно прекращать.

Пищевод оказался самым теплым участком тела Александра. Температура там была всего 19,8 градусов. Реанимационная бригада начала согревать замершего мужчину.

Вадим Охримчук, анестезиолог-реаниматолог отделения кардиореанимации ККБ рассказал, какие действия ими были предприняты, чтобы спасти жизнь.

«Гипотермия защитила его органы, в первую очередь головной мозг. Снижение температуры тела на градус снижает потребление кислорода на 7%. Мы сразу же подключили его к искусственной вентиляции легких и начали вручную делать искусственный массаж сердца. Закутали его в специально одеяло, чтобы поднять температуру, вливали специальные растворы. При таком методе можно согревать пациента только на 1 — максимум 2 градуса в час. Больше нельзя, иначе токсины, которые накопились в тканях за то время, пока не получали кислород, убьют его», — пояснил врач.

Если бы доктора продолжили согревать Александра данным способом, то потратили бы 16 часов. Поэтому его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Он дышит за человека, снабжает органы кислородом, выводит углекислый газ и массирует сердце. Все это позволяет повышать температуру тела пациента быстрее.

Когда показатели выдали 28 градусов, на мониторе отразилась реакция сердца Александра. После чего врачи сделали дефибрилляцию, и кровяной насос вновь заработал.

На реанимацию мужчины медики красноярской больницы потратили три с половиной часа, точнее 219 минут.

«Уникальность этого случая в том, что пациент был полностью стабилизирован, абсолютно адекватен, в сознании. Фактически без последствий для организма», — подчеркнул Охримчук.

На второй день Александра отключили от ИВЛ. Еще через день остановили поддержку препаратами. На четвертые сутки пациента перевели в ожоговое отделение, так как конечности мужчина все же обморозил, и они требовали лечения.

«Просыпаюсь: где я, кто здесь? Потом: а-а-а, как больно… Здесь больно, там больно, вся грудь болит, тело болит. Начинаю соображать: раз болит, значит, я живой», — вспоминает Александр.

Говорит, что не успел даже спросить, что случилось, медики сами начали рассказывать, что произошло и как его возвращали к жизни.

«Мужик, ты молодец, мы тебя 3,5 часа оживляли вот этим аппаратом». Я смотрю на аппарат, оценил — нормальный такой массаж он мне сделал, потому-то все и болит. Но ребра целые, ничего не сломано. Немного руки-ноги обморозил, но это поправимо», — считает спасенный.

Сейчас Александр уже выписан из больницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи спасли мужчину после семи остановок сердца.