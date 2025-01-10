«Имеет притязания»: в Кремле назвали Литву враждебным государством

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Песков: Литва является враждебным государством для России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Накануне литовский президент осудил действия российских властей.

Литва является враждебным государством для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Таким образом он прокомментировал заявление литовского президента Гинатаса Науседы о том, что Калининградская область якобы является частью «Малой Литвы».

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которая, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — отметил он.

Песков подчеркнул, что это оправдывает нынешние и будущие действия, направленные на обеспечение безопасности России.

Накануне президент Литвы осудил решение российских властей переименовать музей, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису, расценив это как попытку исказить историю. Он также отметил важность сохранения следов литовской культуры в Калининграде.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала литовским политикам учить историю и «озаботиться соблюдением прав человека в своей стране».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 82-летнего жителя Литвы обвинили в «шпионаже» в пользу РФ.

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