«Там закопаны миллиарды»: почему Трамп меняет Украину на Гренландию

Избранный американский лидер, пытавшийся еще в свой первый президентский срок купить остров, сейчас, похоже, решил идти до конца.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен получить доступ к месторождениям редкоземельных металлов Гренландии, ради чего готов не только отказаться от поддержки Украины, но и пригрозить Евросоюзу войной внутри НАТО за остров. Об этом пишет EADaily, цитируя политолога Малека Дудакова.

Эксперт напомнил, что в 1946 году США уже пытались заполучить Гренландию, предлагая за нее Дании 100 миллионов долларов. Сегодня это было бы 1,6 миллиарда, правда, нынешний ВВП самой Гренландии превышает 3,2 миллиарда долларов.

По мнению Дудакова, чтобы заполучить остров, Трамп способен инициировать экономические и даже военные меры против Дании. При этом сами датчане, как и гренландцы, наотрез отказываются даже обсуждать вопрос передачи острова под контроль США.

В свою очередь избранный американский президент продолжает оказывать давление на европейцев, которые уже всерьез оценивают перспективы военного вторжения США в Гренландию. Хотя на острове уже и так располагается американский военный контингент, и Трампу для полного контроля над Гренландией достаточно лишь увеличить его численность.

Дудаков прогнозирует, что на апрельских выборах в Гренландии тема угроз со стороны Трампа станет доминирующей. Американский политик явно нацелился на имеющиеся на острове месторождения редкоземов, добыча которых была запрещена в Гренландии для иностранцев после выборов 2021 года.

«Там закопаны миллиарды — ради них можно попугать европейцев и войной внутри НАТО за Гренландию», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп уже неоднократно продемонстрировал намерения сделать Гренландию частью США, чтобы якобы обеспечить национальные интересы американцев.

По словам американского политика, присутствие России и Китая в Арктическом регионе усиливается, а их корабли уже сейчас можно обнаружить вблизи Гренландии. Поэтому, утверждает Трамп, он и предлагает датчанам свою защиту.

Еще в декабре, комментируя назначение посла в Дании, Трамп подчеркнул, что контроль над Гренландией для Штатов — «абсолютная необходимость». Купить этот остров он хотел еще в 2019 году, однако провернуть сделку не удалось, Трамп получил отказ. В датском парламенте к претензиям американца относятся с осуждением, называя их «циничной политикой сверхдержавы».