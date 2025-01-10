Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. Об этом пишет газета Heraldo.

Церемония инаугурации прошла 10 января в Федеральном законодательном дворце в Каракасе — спустя пять месяцев после выборов.

От России на церемонии присутствовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Николас Мадуро был избран на должность главы государства на срок до 2031 года. По официальным данным, политик набрал 51,2% голосов избирателей.

Главным соперником Мадуро в гонке был Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Местная оппозиция не признала результаты выборов, а несколько государств, в числе которых Аргентина, Гватемала, Коста-Рика, Перу и Чили, поставили под сомнение результаты гонки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бундестаг обвинил Маска во влиянии на парламентские выборы. Эксперты считают, что бизнесмен не нарушал европейских законов.