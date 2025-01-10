Житель Херсонской области до смерти забил жену из-за политических разногласий

В Херсонской области 44-летний мужчина убил 50-летнюю жену из-за ревности и политических разногласий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК в своем Telegram-канале.

Убийство произошло в поселке Чаплынка 8 января. Известно, что супруги вместе выпивали, а потом поссорились. В ходе конфликта супруг нанес несколько ударов по жизненно важным органам.

«На почве ревности и политических разногласий злоумышленник нанес женщине многочисленные удары по жизненно важным органам», — сообщили в ведомстве.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Мужчина был задержан, он полностью признал вою вину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Скоро суд изберет меру пресечения злоумышленнику.

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