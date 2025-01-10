Потерявший управление танкер с 99 тысячами тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 135 0

Судно следовало из российской Усть-Луги в египетский Порт-Саид. Причина поломки пока неизвестна.

Потерявший управление танкер с 99 тысячами тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ

Фото: www.globallookpress.com/© imago stock&people

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Неуправляемый танкер дрейфует в Балтийском море у берегов острова Рюген. По данным немецкой аварийно-спасательной службы, на борту судна около 99 тысяч тонн нефти. Об этом сообщает DPA.

Уточняется, что управление потерял 274-метровый танкер Eventin, который под флагом Панамы следовал из российской Усть-Луги в египетский Порт-Саид. Причина потери судном управления пока неизвестна.

По данным агентства, опасности для окружающей среды танкер не представляет, его экипаж остается на борту, необходимости в эвакуации нет. Ожидается, судно вскоре будет отбуксировано в порт.

Оперштаб Краснодарского края ранее в этот день сообщил, что с кормы потерпевшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» произошел выброс нефтепродуктов в районе поселка Тамань Темрюкского района. Масштаб повреждений на судне выясняют специалисты Морспасслужбы, которые сейчас работают на танкере и принимают меры по локализации разлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судно из России потерпело крушение между Испанией и Алжиром.

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