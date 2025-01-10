Стармер посетит Украину для обсуждения размещения миротворцев

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Bloomberg: премьер Британии Стармер обсудит в Киеве размещение миротворцев

Международные миротворческие силы могут появиться на Украине после окончания СВО

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley

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Премьер Великобритании планирует посетить Киев для обсуждения этой возможности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить возможность размещения на ее территории международных миротворческих сил после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Стармер занял свой пост полгода назад, и данный визит в Киев будет его первой поездкой на Украину с момента вступления в должность премьераа.

Как пишут СМИ, поводом для такой внезапной спешки стало скорое возвращение на пост президента США Дональда Трампа, который намерен кардинально изменить внешнюю политику, в том числе и поспособствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал военную помощь Киеву на 3 миллиарда евро.

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