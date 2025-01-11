Стало известно, сколько человек смотрели новогоднего «Щелкунчика» онлайн

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 230 0

Запись спектакля «Щелкунчик» во «ВКонтакте» посмотрели 8 млн человек

Доступно для всех: спектакль «Щелкунчик» транслировался массово

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В праздники спектакль показывали и в городских парках.

Запись спектакля «Щелкунчик» Петра Чайковского в хореографии Юрия Григоровича, поставленного под руководством Валерия Гергиева, набрала более восьми миллионов просмотров в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщило Министерство культуры РФ в своем Telegram-канале.

Видео в открытом доступе находится в официальном сообществе Большого театра. На данный момент оно собрало уже более 8 160 000 просмотров.

Также праздничную постановку показывали в исторических мультимедийных комплексах «Россия — моя история». Трансляции проводились во многих городах России. В их число вошли Мелитополь, Махачкала, Ставрополь, Ростов-на-Дону и другие, а также наша столица.

В Новый год на Первом канале и в кинотеатрах также была возможность увидеть «Щелкунчик» в реальном времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько стоят билеты на всеми любимый «Щелкунчик».

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