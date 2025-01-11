«Невозможно измерить»: Ханде Эрчел трогательно почтила память мамы
Турецкая актриса Ханде Эрчел почтила память своей матери
Фото: www.globallookpress.com/Simone Comi
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Прошло шесть лет с тех пор, как мать известной турецкой актрисы скончалась от рака.
Турецкая актриса Ханде Эрчел почтила память своей матери в шестую годовщину ее смерти. На своей странице в социальной сети девушка опубликовала совместное фото и трогательный пост.
«Моя прекрасная мама… Я скучаю по тебе так сильно, что это невозможно измерить», — написала Ханде.
Айлин Эрчел не стало в январе 2019 года. Причина смерти — онкология. Ханде не раз признавалась в интервью, что боль от утраты матери не уходит, а становится только сильнее с каждым годом. Единственный выход — учиться жить вместе с ней. Привыкать к миру, в котором нет самого близкого человека.
Актриса рассказывала, что образ матери никогда не покидает ее мысли. Изо дня в день Эрчел вспоминает моменты, связанные с Айлин и бесценные уроки, которые получила от нее.
«Быть твоей дочерью — это источник радости, моя мама с ароматом пудры. Пусть моря, по которым ты плывешь, будут бескрайними», — писала девушка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турецкая звезда Ханде Эрчел эффектно появилась на неделе моды в Париже.
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