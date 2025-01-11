«Невозможно измерить»: Ханде Эрчел трогательно почтила память мамы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Турецкая актриса Ханде Эрчел почтила память своей матери

Ханде Эрчел почтила память своей матери в годовщину ее смерти

Фото: www.globallookpress.com/Simone Comi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прошло шесть лет с тех пор, как мать известной турецкой актрисы скончалась от рака.

Турецкая актриса Ханде Эрчел почтила память своей матери в шестую годовщину ее смерти. На своей странице в социальной сети девушка опубликовала совместное фото и трогательный пост.

Фото: Instagram*/handemiyy

«Моя прекрасная мама… Я скучаю по тебе так сильно, что это невозможно измерить», — написала Ханде.

Айлин Эрчел не стало в январе 2019 года. Причина смерти — онкология. Ханде не раз признавалась в интервью, что боль от утраты матери не уходит, а становится только сильнее с каждым годом. Единственный выход — учиться жить вместе с ней. Привыкать к миру, в котором нет самого близкого человека.

Актриса рассказывала, что образ матери никогда не покидает ее мысли. Изо дня в день Эрчел вспоминает моменты, связанные с Айлин и бесценные уроки, которые получила от нее.

«Быть твоей дочерью — это источник радости, моя мама с ароматом пудры. Пусть моря, по которым ты плывешь, будут бескрайними», — писала девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турецкая звезда Ханде Эрчел эффектно появилась на неделе моды в Париже.


* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:17
«Невозможно измерить»: Ханде Эрчел трогательно почтила память мамы
1:50
В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди
1:29
Байден и Зеленский провели телефонный разговор
1:19
США не признали инаугурацию Мадуро и подняли награду за его «поимку»
1:17
Белый дом назвал условие для отмены Трампом антироссийских санкций
0:57
Мужчину убили во время охоты на лося в Ульяновской области

Сейчас читают

«Мама все слопала»: панды Катюша и Диндин не поделили морковь и попали на видео
Спасала сына, заливала горе алкоголем, боролась за больную дочь: удары судьбы третьей жены Ефремова Добровольской
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год