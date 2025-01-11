Природные катаклизмы в 2024 году привели США к убыткам в 183 миллиарда долларов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

На территорию страны обрушилось 27 климатических катастроф.

Ущерб США от природных катаклизмов в 2024 году составил $182,7 млрд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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США понесли ущерб почти в 183 миллиарда долларов из-за стихийных бедствий в 2024 году. Об этом сказано в отчете национальных центров экологической информации NOAA.

В минувшем году на территорию США обрушилось 27 погодных и климатических катастроф. Катаклизмы унесли жизни 568 человек — это восьмой по величине показатель за последние 45 лет. Для того, чтобы ликвидировать последствия стихийных бедствий, американским властям пришлось потратить почти 183 миллиарда долларов.

На северо-западе и в центральной части США случилось два зимних шторма. В Нью-Мексико бушевал лесной пожар. Он уничтожил множество жилых домов, транспортных средств и предприятий. На юге страны — засуха, в Верхнем Среднем Западе — наводнение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших при землетрясении в Тибете возросло до 95 человек, больше сотни получили травмы. Очаг землетрясения находился на глубине в десять километров. Первые пятьдесят смертей случились сразу после начала бедствия.

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