«Повернула время вспять»: последнее фото неизлечимо больной Добровольской облетело Сеть

Народная артистка России продолжала играть роли в постановках вопреки боли.

В Москве после затяжной борьбы с болезнью ушла из жизни народная артистка России, актриса Евгения Добровольская. Большую часть своей жизни она посвятила кинематографу и служению в театре: в большинстве постановок Добровольская продолжала принимать участие, переступая через боль, недомогание и усталость.

В МХТ имени Чехова Добровольскую в последний раз видели 26 декабря, в день ее рождения. Уже тогда знаменитость не могла играть в спектаклях, коллеги делали все возможное, чтобы обеспечить актрисе полный покой.

По информации KP.RU, театр оплачивал лечение актрисы, обеспечил постоянный надзор врачей и комфортабельную палату.

Летом Евгения Добровольская в последний раз вышла на сцену, подарив зрителям два спектакля со своим участием. 18 июня она читала со сцены рассказы Надежды Тэффи, сопровождаемый проникновенной музыкой скрипки и фортепиано.

Еще через несколько дней народная артистка блистала в спектакле «Космос». На сцене Добровольская в образе своего персонажа танцевала, шутила и пародировала героиню фильма «Девять с половиной недель».

Уже тогда фанаты обратили внимание, что актриса заметно похудела, но продолжала оставаться магнетически красивой. После этой постановки на сцену Добровольская больше не вернулась, а через полгода, вечером 10 января, ушла из жизни.

Последнее фото с публичного выхода Добровольской облетело Сеть и вызвало бурные обсуждения. Поклонники таланта народной артистки сошлись во мнениях — Евгения и в тот вечер была превосходна, в очередной раз продемонстрировав обаяние и силу духа.

www.globallookpress.com/© Ekaterina Tsvetkova



«Евгения буквально повернула время вспять»,

«Невероятно завораживающая и чувственная Женя! Такой и любим»,

«Она всегда была и остается гениальной, на уровне с обожаемой Инной Чуриковой. Женя всегда была словно с обложки журнала! Скорбим», — комментировали они

Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января 2025 года. Гражданская панихида начнется в 10 утра на Основной сцене МХТ им. Чехова. В 13.00 — отпевание в Храме Святого Николая в Трех Горах. Похоронить Добровольскую планируют на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, как Евгения Добровольская приняла известие о страшном недуге.