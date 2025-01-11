Якутский штурмовик «в шоке» от того, как быстро ему дали звание Героя России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Якутский ефрейтор Григорьев шокирован быстрым присвоением звания Героя РФ

Бойца из Якутии Андрея Григорьева наградили званием Героя России

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Григорьев узнал новость от брата, когда тот позвонил и попросил включить новости по телевизору

Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским боевиком, рассказал, что удивился быстрому присвоению звания Героя России

«Я в шоке… Я не ожидал такого быстрого решения», — поделился он эмоциями с RT.

Григорьев также рассказал, что о награде узнал неожиданно от брата. Родственник связался с Андреем с просьбой включить телевизор, где транслировилась новостии. Близкие героя, как и он сам, были растроганы услышанным.

Напомним, что описываемые события пришлись на 4 января. В этот день ефрейтор Григорьев вступил в смертельную схватку с ВСУ-ником и одолел его, о чем сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фонда.

Бой состоялся после украинской атаки дронами, когда противник предложил Григорьеву перейти в плен. Российский военный не предал Родину и напал на боевика Украины с ножом. Военнослужащему с Дальнего Востока удалось поразить превосходящего по физическим показателям соперника, нанеся удары в шею.

Президент России Владимир Путин отметил заслуги Андрея Григорьева, присвоив военному звание Героя России. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил мужчину, подарив тому якутский нож.

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