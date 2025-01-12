В 40 лет умер проректор Щукинского театрального института Андрей Беликов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Как отметили коллеги, на первом месте для Беликова были люди — для них он создавал условия, в которых легче жить, учиться и творить.

Умер проректор Щукинского театрального института Андрей Беликов

Фото: Из открытых источников

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В возрасте 40 лет ушел из жизни проректор по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе Театрального института имени Бориса Щукина Андрей Беликов. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти сотрудника вуза не сообщается.

«Вчера не стало Андрея Николаевича Беликова, проректора нашего института», — сказано в заявлении.

В институте покойный трудился больше 20 лет. Начинал с должности осветителя учебных спектаклей. По словам коллег, для Беликова на первом месте были люди, особое внимание он уделял построению высокой культуры отношений. Покойный искренне хотел сделать свой вуз лучше, уберечь его «от разрушительного влияния современной пошлости» — хотел создать студентам условия, в которых легче жить, учиться и творить.

Пресс-служба Московского академического театра сатиры также опубликовала некролог. Беликова в нем назвали талантливым художником. Он создал сценографию к спектаклю «Ночь ошибок» и готовился к работе над постановкой «Скупой, или Школа лжи» в Театре сатиры. У покойного осталась семья. Руководство Театра сатиры приняло решение направить средства со спектакля «Маленький принц» 12 января его родным.

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